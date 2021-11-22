الفيصلي بفوز على الوحدات، والسلط يفوز على الحسين/ اربد

عمان 22 تشرين الثاني(بترا)- صالح فريق الفيصلي جماهيره، بفوز كبير وأنيق على الوحدات بنتيجة 3 -1، في مباراة نصف نهائي كأس الأردن، فيما دخل فريق السلط التاريخ بوصوله لأول مرة إلى مباراة نهائي الكأس.

ويلتقي الفيصلي والسلط يوم الخميس المقبل على ستاد عمان، في مباراة نهائي بطولة كاس الأردن لموسم 2021.

وحقق الفيصلي فوزا انيقا ومستحقا على الوحدات في نصف النهائي، أمس الأحد، بنتيجة 3 -1، فيما حقق السلط الفوز على فريق الحسين إربد بنتيجة 2 – 0.

نجوم الفيصلي قدموا أجمل عروضهم في الموسم الحالي أمام الوحدات، من خلال سيمفونية كروية، انتهت بثلاثية ارضت طموحات الجماهير “الفيصلاوية” التي كانت عاتبة على فريقها بعد تراجع نتائجه في بطولة الدوري التي ذهب لقبها لفريق الرمثا.

أما فريق السلط فقد دخل التاريخ بتأهله لأول مرة إلى نهائي الكأس، رغم المشاكل والصعوبات المالية التي اعترت طريق الفريق في المرحلة الماضية.

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