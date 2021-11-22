أجواء باردة نسبياً اليوم الاثنين، وارتفاع الحرارة غدا وبعده

تكون درجات الحرارة اليوم الإثنين، اقل من معدلاتها العامة بقليل لمثل هذا الوقت من السنة، والأجواء باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية ولطيفة الحرارة في مناطق السهول والبادية، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وتبقى الأجواء يومي الأربعاء والخميس، باردة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في مناطق البادية والسهول، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 16 – 9 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 13 – 8، وفي مرتفعات الشراة 14 – 7، وفي مناطق البادية 22 – 8، وفي مناطق السهول 17 – 9، وفي الاغوار الشمالية 24 – 14، وفي الأغوار الجنوبية 27 – 17، وفي البحر الميت 26 – 17، وفي خليج العقبة 27 – 16 درجة مئوية.

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