حزب الله” اللبناني يبارك للشعب الفلسطيني بعملية القدس

علق “حزب الله” اللبناني على “عملية القدس”، واصفا إياها بالعملية البطولية.

وقد وصف بيان للحزب هذه العملية بأنها “بطولية نفذها الشيخ فادي أبو شخيدم في القدس المحتلة”، متقدما “بآيات التبريك إلى الأخوة المجاهدين في حركة حماس وفصائل المقاومة وشعبنا الفلسطيني الأبي بهذه العملية الجريئة”.

وقال الحزب في بيانه، إن “هذه العملية هي رد طبيعي على الجرائم المتمادية بحق الشعب الفلسطيني من عمليات قتل واعتقال وتدمير للبيوت وتجريف للمزروعات”.

ولفت إلى أنها “تبعث برسالة قوية للإسرائيلي أن كل جرائمه وعملياته الإرهابية لن تبقى من دون رد، وهذه العملية وما سبقها وما سيليها من عمليات بطولية، هي تأكيد عملي على حيوية الشعب الفلسطيني وعزيمته الراسخة على مواصلة الجهاد والمقاومة حتى تحرير الأرض والمقدسات”.