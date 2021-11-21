ارتفاع مقلق.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاثنين 16 وفاة و4324 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11377 والإصابات 919,173
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اسماء 75 نائبا يطالبون بريطانيا بالتراجع عن اعتبار حماس “حركة إرهابية”
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