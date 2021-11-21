اسماء 75 نائبا يطالبون بريطانيا بالتراجع عن اعتبار حماس “حركة إرهابية”

ادان 75 نائبا اردنيا، اليوم الأحد، قرار بريطانيا باعتبار “حماس” حركة “إرهابية” وحظرها في المملكة المتحدة.

وقال النواب في بيان :نحن النواب الموقعين ندين ونستنكر قرار وزيرة الداخلية البريطانية باعتبار حركة حماس حركة إرهابية”

وأضاف البيان: “إننا في مجلس النواب الاردني نعتبر القرار البريطاني هو عدوانا على الشعب الفلسطيني وعدوانا على الامة العربية، كما انه بمثابة مكافأه للاحتلال الصهيوني الذي يقتل الشعب الفلسطيني ويحتل الارض الفلسطينية ويحاصر أهل غزة،”.

وتابع النواب: “علاوة على أنه يشكل امتدادا لوعد بلفور المشؤوم الذي بموجبه قامت بريطانيا قبل 100 عام بجلب اليهود من كل أصقاع العالم وتسكينهم في فلسطين” .

وزاد: “إننا نطالب من الحكومة البريطانية التراجع عن هذا القرار المخالف للقانون الدولي والشرعية الدولية، كما نطالب من مجلس العموم البريطاني بعدم الموافقة على قرار الحكومة البريطانية وإسقاطه لأنه يشكل انحيازا للعدوان والظلم ونطالب رئيس المجلس اصدار بيان يدن هذا الإجراء ومخاطبة البرلمانات العالمية للضغط لإنهاء هذا القرار الظالم”.

ا- خليل حسين عطيه

٢. ذياب المساعيد

٣-عمر النبر

٤-محمد العلاقمه

٥. زيد العتوم

٦. فايزة عضيبات

7. عدنان مشوقة

8- د فريد حداد

9. د. احمد الخلايلة

١٠. زينب البدول

١١.صالح العرموطي

١٢.م.مروه الصعوب

١٣. ماجد الرواشدة

١٤ . عمر الزيود

١٥. رمزي العجارمة

١٦. حسن الرياطي

١٧. احمد قطاونه

١٨. م موسى هنطش

١٩. ينال فريحات

٢٠ ايوب خميس

٢١. محمد ابو صعيليك

22د علي الطراونة

٢٣- تمام الرياطي

٢٤ أيمن المدانات

25 عماد العدوان

26- د.توفيق المراعيه

27-عبد الله منور ابوزيد

28- محمد عبابنه

29- عائشه الحسنات

30- صالح الوخيان

31-محمد جرادات

32 – سليمان ابو يحيى

33_ رائد. رباع الظهراوي

34- نصار الحيصه

35_الدكتور احمد جميل عشا

36 _ هيثم جريس الزيادين

37- م. اسامه صقر القوابعه

38-رهق الزواهرة

٣٩علي الخلايله

40- م. عطا ابداح

41- شادي فريج

42_وائل رزوق

43-المهندس طلال النسور

٤٤. د. بلال المومني

٤٥-محمد جميل الظهرواي

٤٦- إسلام الطباشات

47- د.تيسير كريشان

٤٨-د.خالد البستنجي

٤٩-د.طالب الصرايره

٥٠- فراس السواعير

٥١- مغير الهملان الدعجه

٥٢- د.فراس القضاه

٥٣- عبدالسلام ذيابات

٥٤- عبدالسلام الخضير

٥٥-غازي البداوي

٥٦- د هايل عياش

٥٧- جعفر الربايعه

٥٧- مجحم الصقور

َمح٥٩- خالد البستنجي

٦٠- د ٠ فايز بصبوص

٦١- عارف السعايده

٦٢-احمد الصفدي

٦٣~ ضرار الداود

٦٤- د.احمد السراحنة

٦٥ – د.محمد عواد الخلايله

٦٦- عبدالرحيم المعايعه

٦٧-الباشا محمود الفرجات

٦٨- عوده النوايشه

٦٩- خالد الشلول

٧٠- د. غازي الذنيبات.

٧١- دينا عوني البشير

٧٢- عبدالرحمن عوايشه

٧٣- خلدون الشويات

٧٤-د.اسماعيل المشاقبة

٧٥-اسماء الرواحنه