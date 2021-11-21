ارتفاع آخر.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاحد 14 وفاة و3579 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11361 والإصابات 914,849

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 14 وفاة و3579 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 11361 وفاة و914849 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 9.51 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 39045 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 131 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 113، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 845 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 24 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 42 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 22 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 22 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 40 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 13 بالمئة. وفي إقليم الجنوب بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 14 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 14 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 13 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 2562 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 864443 حالة.

كما أشار إلى إجراء 37642 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 11746890 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4081129 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3674761 شخصا.

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