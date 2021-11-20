وزارة العمل تشدد على ضرورة الحد من عمل الأطفال حماية لهم

أكدت وزارة العمل أهمية الحد من عمل الاطفال، انسجاماً مع الشعار الذي أطلقته هذا العام تحت عنوان “ما بدي أشتغل، بدي أتعلم”، وذلك بمناسبة يوم الطفل العالمي الذي يصادف اليوم.

واوضحت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن عمل الاطفال يمثل انتهاكا لحقوقهم، وينطوي على تأثيرات سلبية تمس سلامتهم البدنية والنفسية والاجتماعية، ويحول دون اكمال تعليمهم، مشددة على أهمية تضافر الجهود الدولية والوطنية لمواجهة هذه المشكلة والتعامل مع اثارها ونتائجها على الطفل وأسرته لا سيما بعد تناميها بسبب تداعيات كورونا.

وطالبت الوازرة أرباب العمل بضرورة الالتزام بعدم تشغيل الأطفال دون السن القانوني، داعية أرباب أسر الأطفال العاملين إلى تحمل مسؤولياتهم والتنبه للأخطار والأضرار التي يتعرض لها أطفالهم في العمل نتيجة لحرمانهم من حقوقهم الطبيعية في أن يتمتعوا بطفولتهم وبالرعاية والحماية وحقهم في التعليم.

كما دعت مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى دعم الأنشطة والبرامج التأهيلية لليافعين، وبرامج مكافحة عمل الأطفال.

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