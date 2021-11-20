هلّت بشائر الخير.. انخفاض في درجات الحرارة، وأمطار باغلب المناطق اليوم السبت وحتى مساء الغد، وتحذير من خطر تشكل السيول

يطرأ اليوم السبت، انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة أحيانا، وتهطل زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية والشرقية.

ويتوقع أن تكون الهطولات أثناء النهار غزيرة أحياناً لفترات محدودة في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى الغربية قد يصحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى الغربية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات أثناء هطول المطر، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

وبحسب التقرير تبقى المملكة يوم غدٍ الأحد، تحت تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي، وتستمر الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، وتهطل أثناء النهار زخات من المطر بين الحين والآخر في أنحاء متفرقة من المملكة، قد تكون غزيرة أحياناً لفترات محدودة يصحبها الرعد، ويتوقع خلال ساعات الليل أن تضعف فرصة هطول المطر بوجه عام وتتناقص الغيوم، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتكون الأجواء، يوم الاثنين، باردة نسبيا في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.

ويطرأ الثلاثاء، ارتفاع على درجات الحرارة وتكون حول معدلها لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء خريفية معتدلة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 15 – 9 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 14 – 9، وفي مرتفعات الشراة 13 – 6، وفي مناطق البادية 19 – 9، وفي مناطق السهول 16 – 10، وفي الاغوار الشمالية 25 – 15، وفي الأغوار الجنوبية 26 – 18، وفي البحر الميت 26 – 17، وفي خليج العقبة 26 – 16 درجة مئوية.

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