حصر استقبال طلبات تجديد تصاريح العمل الكترونيا اعتباراً من بعد غد

أعلنت وزارة العمل عن حصر استقبال الطلبات المقدمة من أصحاب العمل لجميع القطاعات الصناعية لتجديد تصاريح العمل بنفس المهنة ولدى نفس صاحب العمل الكترونيا فقط، اعتباراً من يوم بعد غد الاثنين، من خلال نظام تصاريح العمل الإلكترونية/ بوابة التصاريح الإلكترونية.

وتأتي هذه الاجراءات استكمالاً للجهود المتواصلة الذي تبذلها وزارة العمل لتطوير خدماتها الإلكترونية التي تهدف إلى تسهيل وتسريع انجاز معاملات مراجعيها من القطاع الخاص والمواطنين والوافدين.

واوضحت وزارة العمل في بيان صحفي، اليوم السبت، أنه سيتم أيضا حصر استقبال الطلبات الكترونيا فقط لتجديد تصاريح العمل بنفس المهنة ولدى نفس صاحب العمل للطلبات المقدمة من أصحاب العمل في قطاع المخابز، من خلال نظام تصاريح العمل الإلكترونية/ بوابة التصاريح الإلكترونية.

كما حصرت الوزارة أيضا استقبال الطلبات المقدمة من أصحاب العمل لتجديد تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين بنفس المهنة ولدى نفس صاحب العمل الكترونيا فقط، اعتباراً من يوم بعد غد الاثنين، من خلال نظام تصاريح العمل الإلكترونية / بوابة التصاريح الإلكترونية للمهن التالية: (عامل/ عامل مشاريع إسكانية وعامل/ عامل بوفيه وعامل/ حلاق رجال وعامل/ عامل غسيل وكي وعامل تشغيل مضخة محروقات).

وأكدت الوزارة انها تواصل تقديم استقبال الطلبات المقدمة من أصحاب العمل لتجديد تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين بنفس المهنة ولدى نفس صاحب العمل الكترونيا للقطاع الزراعي وشركات المقاولات.

ولفتت إلى أنه يستثنى من هذه الآلية العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية.

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