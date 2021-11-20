انفجار عبوة في معبر نصيب الحدودي السوري مع الأردن/ فيديو

صرح مسؤول سوري أن عبوة ناسفة انفجرت في معبر نصيب الحدودي مع الأردن، وفق وسائل اعلام سورية.

وصرح أمين فرع حزب “البعث” في محافظة درعا، حسن الرفاعي، في حديث إلى صحيفة “الوطن” السورية، اليوم السبت، بأن “عبوة ناسفة انفجرت قرب إحدى الغرف مسبقة الصنع والمخصصة للجهات المختصة في المعبر”.

وأشار المسؤول إلى عدم ورود معلومات عن وقوع إصابات بشرية، بسبب كون هذه الغرفة فارغة من الناس لحظة وقوع الانفجار.

وحمل الرفاعي “الإرهابيين المتضررين من التسوية وعودة الأمن والأمان إلى درعا” المسؤولية عن الوقوف وراء تفجير العبوة، مشددا في الوقت نفسه على أن الحادث لم يؤثر على “الوضع الجيد” في المحافظة.

ومن الجانب الاردني، أكد مصدر مسؤول أن الانفجار الذي وقع صباح، اليوم السبت، على الحدود الأردنية السورية معبر “نصيب” لم يؤثر على حركة نقل البضائع والركاب بين الجانبين.

وأضاف المصدر أن الانفجار وقع على الجانب السوري من الحدود وبعيدا عن النقطة الحدودية الخاصة بالركاب، مؤكدا أن الحركة طبيعية ومستمرة بين الجانبين ولم تشهد أي توقف.