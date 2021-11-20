الكيلاني امينا عاما لحزب الحياة

فاز الدكتور عبدالفتاح الكيلاني بموقع الامين العام لحزب الحياة لدورة جديدة، والدكتور محمد ابو عريضة بموقع رئيس المجلس المركزي للحزب، في الانتخابات التي اجراها الحزب اليوم السبت، للدورة ما بين عام 2021 – 2025 .

وقد جاءت نتائج الانتخابات على النحو التالي: فوز جهاد انور ابو الرب بمركز نائب رئيس المجلس بالتزكية، كما فاز بموقع نائب الامين العام للحزب زكريا الفقيه وابراهيم بنات، وفاز بعضوية الامانة العامة للحزب بالتزكية ابتسام راجح واحمد الهويمل وأحمد عمرو وعلي الزغول ومحمد الجبالي ويحيى العمري.

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