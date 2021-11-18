رحل عن عمر ناهز 62 عاماً.. دمشق تشيع اليوم الخميس جثمان نقيب الفنانين السوريين زهير رمضان “ابو بهجت”

دمشق- سانا

شُيع اليوم جثمان نقيب الفنانين الراحل زهير رمضان من أمام مشفى الرازي بدمشق وسط حضور شخصيات رسمية وفنية وعدد من محبي الراحل.

وسار موكب تشييع الفنان رمضان محمولاً على الأكتاف مشياً على الأقدام إلى ساحة الأمويين، مروراً بشارع الشهيد فايز منصور، ليتوقف أمام مبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون حيث كان ينتظره وزير الإعلام الدكتور بطرس الحلاق وعدد من مديري المؤسسات الإعلامية لإلقاء نظرة الوداع على الراحل.

وتوجه موكب التشييع بعد ذلك بالسيارات إلى مقر نقابة الفنانين بدمشق، حيث توقف عندها بضع دقائق للمرة الأخيرة حيث كان الراحل رئيساً للنقابة لدورتين متتاليتين منذ عام 2014 ولغاية رحيله، كما كان عضواً في مجلسها المركزي للعديد من الدورات.

وانطلق موكب التشييع بعد ذلك إلى مدينة اللاذقية ليوارى الثرى في مقبرة الأزهري عند الساعة الثالثة من عصر اليوم.

وكان الفنان رمضان توفي مساء أمس في مشفى الرازي بدمشق إثر معاناته من مرض الالتهاب الرئوي عن عمر ناهز الـ 62 عاماً.

**وفي مصر، أعلن الناقد المصري الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، وفاة الفنان السوري زهير رمضان نقيب الفنانين السوريين عن عمر يناهز الـ 62 عامًا، بعد وعكة صحية نقل على إثرها إلى العناية المركزة.

وكان الفنان زهير رمضان قد غاب عن جنازة وتشييع الفنان الراحل صباح فخري بسبب العارض الصحي الذي أصابه حيث كان يغيب عن عدد من المناسبات أيضا بسبب المرض.

وقد اشتهر الفنان زهير رمضان بشخصية “أبو جودت” في مسلسل “باب الحارة”، وشخصية “المختار” في مسلسل “ضيعة ضايعة”.

الفنان زهير رمضان تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل عام 1983.

وشارك في عدد كبير من الأعمال الدرامية منذ بداياته عام 1989 في فيلم “ليالي ابن آوى” للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد، ومسلسل “شجرة النارنج” للمخرج سليم صبري.

وكانت أشهر الأعمال التي شارك فيها: فيلم “رسائل شفهية” (عام 1991)، الذي حقق ناجحا غير مسبوق، وهو من إنتاج المؤسسة العامة للسينا، وسيناريو وإخراج عبد اللطيف عبد الحميد.

وانتخب نقيبا لفناني سوريا عام 2014، وأعيد انتخابه في الموقع ذاته في يونيو 2020.