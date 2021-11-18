جراء الإهمال الطبي المتعمد.. استشهاد الأسير سامي العمور من قطاع غزة في سجون الاحتلال فجر اليوم الخميس

أعلن مكتب إعلام الأسرى، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، استشهاد الأسير سامي عابد العمور داخل سجون الاحتلال، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

وذكر مكتب إعلام الأسرى، أن الأسير الشهيد سامي العمور يبلغ من العمر 39 عام، وهو من دير البلح وسط قطاع غزة، ومحكوم بالسجن لمدة 19 عامًا، ومعتقل منذ عام 2008.

وكان نادي الأسير قد حذر بالأمس من تدهور خطير طرأ على الوضع الصحي للأسير سامي عابد العمور، ونقل على إثرها إلى مستشفى “سوروكا”، حيث خضع لعملية جراحية صعبة في القلب.

ويعاني أكثر من 500 أسير وأسيرة فلسطينية داخل سجون الاحتلال من أمراض مختلفة، بينهم العشرات من ذوي الإعاقة ومرضى السرطان.

وباستشهاد الأسير سامي العمور يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيره إلى 227 شهيدًا.

وقد عقلت حركة المقاومة الاسلامية “حماس”، اليوم الخميس، على استشهاد الأسير سامي العمور داخل سجون الاحتلال.

وقال الناطق الاعلامي باسم حماس عبد اللطيف القانوع أن ‘استشهاد الأسير سامي العمور داخل سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي المتعمد جريمة جديدة تبرهن على وحشية الاحتلال وانتهاكه الصارخ للقوانين الدولية والحقوق والإنسانية.

وأضاف: “ارتقاء الشهيد العمور يرفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 227 شهيداً، وهو ما يدلل على حجم الانتهاكات المتصاعدة بحقهم وتجاهل معاناتهم وضرب الاحتلال بعرض الحائط لكافة المواثيق الدولية والقوانين الإنسانية .

هذا وقد أغلقت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، كافة السجون ومنعت الأسرى من الخروج بعد استشهاد الأسير سامي العمور.

ويذكر أنّ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال قد بلغ حتى نهاية شهر أكتوبر نحو 4650 أسيرًا منهم (34) أسيرة، ونحو (160) طفلاً.