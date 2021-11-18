الفيصلي والوحدات يصعدان التحضيرات الفنية والنفسية استعدادا لقمة الأحد المقبل

صعّد فريقا الفيصلي والوحدات، من تحضيراتهما الفنية والنفسية، استعدادا للقاء القمة الذي يجمعهما يوم الأحد المقبل على ستاد عمان، في نصف نهائي بطولة كأس الأردن لكرة القدم.

ويتأهل الفائز من هذه المباراة إلى اللقاء النهائي، لمواجهة الفائز من مباراة الحسين اربد والسلط، التي تجري ايضا في نفس اليوم.

وتشهد تدريبات الفريقين جدية ومتابعة إدارية، لتحفيز اللاعبين، بحثا عن الفوز بلقب الكأس، لتعويض ضياع لقب الدوري الذي ذهب لفريق الرمثا.

وحرص رئيس اللجنة المؤقتة للنادي الفيصلي نضال الحديد، ورئيس اللجنة المؤقتة لنادي الوحدات فهد البياري، على زيارة تدريبات فريقيهما يوم أمس، ولقاء اللاعبين لتحفيزهم على تقديم أفضل ما لديهم في المباراة.

كما تعتزم إدارة الناديين، رصد مكافآت مالية للاعبين، في حال تحقيق الفوز في المباراة.

وقال المدير الإداري لفريق الفيصلي ماهر طعمة لوكالة (بترا)، أن تدريبات الفريق تسير بشكل جيد، وسط معنويات مرتفعة للاعبين الباحثين عن استعادة جماهيرهم الكبيرة بتحقيق لقب الكاس.

وأضاف: اللجنة المؤقتة للنادي برئاسة نضال الحديد، حرصت على زيادة التدريبات ولقاء اللاعبين، لتحفيزهم على الفوز، الأمر الذي خلق اجواء ايجابية داخل النادي.

وبين أن جميع اللاعبين باتوا جاهزين لمباراة يوم الأحد التي تجري على ستاد عمان.

بدوره، أكد المدير الإداري لفريق الوحدات محمد جمال، أن لاعبي الوحدات يتوقون لمباراة يوم الأحد، بحثا عن تحقيق الفوز وتعويض الجمهور عن ضياع لقب الدوري.

واشار جمال إلى أن اللجنة المؤقتة زارت التدريب والتقت اللاعبين، لحثهم على البحث عن الفوز في المباراة أمام الفيصلي، في الطريق لحصد لقب الكأس، لافتا إلى أن نجوم الفريق باتوا على أهبة الاستعداد فنيا ونفسيا للمباراة.

ويلتحق لاعبو الفيصلي والوحدات المنضمين للمنتخب الوطني بنادييهما اليوم الخميس، بعد عودة المنتخب من معسكر تدريبي اقيم في كوسوفو وبيلاروسيا.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة