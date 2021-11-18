حبس 18 متهما في قضية تبرع لحزب الله.. حكام الكويت الجدد يُفرّطون بتاريخ بلادهم العروبي، ويلحقونها بقاطرة ابن سلمان
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“الشاباك” يعلن اعتقال عميل لايران في منزل وزير الحرب “غانتس”
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