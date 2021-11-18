السفارة الأميركية بعمان تعاود إصدار تأشيرات الدخول العام المقبل

عمان- أكد السفير الأميركي لدى الأردن هنري ووستر تفهم السفارة الأميركية في عمان أن العديد من الأشخاص في الأردن يواجهون صعوبات في الحصول على مواعيد التأشيرة.

وقال “أود أن أكون صريحًا معكم لأنني أعتقد أن إعطاءكم أخبارا جيدة عندما لا تكون الأخبار جيدة تمامًا ليس بالأمر الحكيم. لذلك يمكن أن تتوقعوا استمرار تعطل التأشيرات لبعض الوقت. نحن لا نعرف بالضبط متى سيتحسن ذلك على نحو ملحوظ. لكني أريد أن أطلعكم على بعض الأمور الإيجابية هنا.

وأضاف ووستر، في مقابلة مع جريدة “الغد”، أنه خلال صيف هذا العام 2021، تمّ منح الأولوية لإصدار التأشيرات للطلاب حرصًا على أن يتمكن كل طالب أردني ببرنامجه، سواء كان طالبًا في مدرسة ثانوية، أو يريد الالتحاق بتدريب بمجال تخصصه أو طالب كلية مجتمعية أو طالب بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه.

وبحسب ووستر: فـ”إننا لن نرى أي تغير ملموس في عام 2021. ولن يطرأ أي تغيير حتى العام 2022″.

وأكد السفير الأميركي الجدية في متابعة العمل للتأكد من حصول الطلاب على تأشيراتهم التي تطلبت بذل جهد إضافي كبير، عازيا ذلك لحجم العمل المتراكم بسبب وباء كوفيد.

وبين: “لدينا تراكم كبير في التأشيرات غير المنجزة، وما لا تعرفونه هنا أن واشنطن هي التي تتخذ القرارات بشأن ما سيحظى بالأولوية منها. إن سفراء الولايات المتحدة ليسوا من يحددوا ذلك أينما كانوا، ولا حتى القنصل العام، بأي دولة كانت. هذا الأمر ليس عائدًا لهم بل لواشنطن. إنها مسألة مركزية نوعًا ما”.

وأضاف: واشنطن هي التي تقرر ماذا ستكون الأولوية، فنحن نتلقى تعليمات ونقوم بتنفيذها. وهذه التعليمات تصدر للجميع بغض النظر عن البلد. لذا فإن أولويتهم الأولى هي خدمات المواطنين الأميركيين. وتابع أن الأولوية الثانية هي تأشيرات الهجرة. ثم الأولوية الثالثة، أو الأخيرة هي التأشيرات السياحية، أو ما نسميه تأشيرة B1، وB2.

وفيما لم يتوقع السفير الأميركي أن يطرأ تغيير في المستقبل القريب، إلا أنه نوه بأن السفارة وضعت برامج سريعة لتجديد التأشيرات لفئتين هما، الطلاب وبعض الموظفين. وقال إنه لن تكون هناك حاجة لتحديد موعد، ففي تلك الحالات سيكون هناك ما نسميه مواعيد عاجلة أو دون ترتيب مسبق. وسيكون هناك المزيد من المعلومات القادمة حول ذلك قريبا.