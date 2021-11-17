وزارة التربية: 95 الف طالب سجلوا لتكميلية التوجيهي 2021

بلغ عدد الطلبة الذين سجلوا لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة/ الامتحان التكميلي 2021، نحو 95 الف طالب وطالبة.

وقال أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة لوكالة (بترا) اليوم الأربعاء، إن 18 الف طالب سجلوا لغايات رفع المعدل، فيما البقية لاستكمال متطلبات النجاح، مؤكدا أن شكل الامتحان للدورة التكميلية سيكون على نمط الامتحان للدورة الصيفية، باعتبار الدورة التكميلية امتدادا للامتحان في دورته السابقة.

وبين أن نسبة الأسئلة المقالية في الامتحان للدورة التكميلية ستكون 30 بالمئة لمبحثي اللغة الانجليزية والرياضيات، و 40 بالمئة في مبحث اللغة العربية المشتركة، مؤكدا أن شكل الامتحان لبقية المباحث سيكون وفق نمط اختيار من متعدد.

يذكر أن أولى جلسات الامتحان التكميلي لعام 2021 ستبدأ يوم الخميس 30/12/2021.

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