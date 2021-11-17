لانجاز الاجندة المطلوبة.. الخصاونة والدغمي يتعهدان ان يشكّل التعاون بين مجلس النواب والحكومة عنوان المرحلة المقبلة

عمان 17 تشرين الثاني (بترا) – استقبل رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الذي قدم التهنئة للدغمي وأعضاء المكتب الدائم بفوزهم بثقة زملائهم النواب.

وأكد الرئيسان بحسب بيان صادر عن المجلس، الحرص على إدامة التعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في إطار الفصل المرن الذي حدده الدستور لخدمة بلدنا ومصالحه الوطنية العليا والمضي قدما في تعزيز مسارات التحديث والتطوير.

واضافا، ان مجلس النواب والحكومة أمامهما مهمات كبيرة لإنجازها خلال الدورة العادية الأولى لمجلس الامة التي افتتحها جلالة الملك عبد الله الثاني أمس الأول والتي حددها خطاب العرش السامي وفي مقدمتها مناقشة وإقرار قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية، والتعديلات الدستورية الهادفة إلى تحديث وتطوير المنظومة السياسية إضافة إلى جملة من التشريعات والقوانين في المجالات كافة.

وقال الدغمي، إن العلاقة ما بين مجلس النواب والحكومة سيكون عنوانها في المرحلة المقبلة التعاون بغية تحقيق الرؤى الملكية الهادفة لرفعة هذا الوطن واستكمال مسيرتنا الإصلاحية، حيث نسير خلف راية سيد البلاد أكثر عزماً وحرصاً على إحداث فوارق يلمسها المواطن ونحن ندخل مئوية الدولة الثانية.

وأضاف، ان أجندة مجلس النواب والحكومة ستكون مثقلة بالمسؤولية التي تتطلب تغليب الصالح الوطني على سواه من المصالح، فأمامنا استحقاقات تشريعية تتطلب إحداث توافقات تلبي رغبات أبناء شعبنا العزيز ومطالب القوى السياسية والحزبية على النحو الذي رسمه جلالة الملك في خطبة العرش التي حملت مضامين تحدد مسارنا الإصلاحي في المرحلة المقبلة، مؤكداً ضرورة وضع الحكومة خططا وبرامج عملية قابلة للتطبيق للتعافي الاقتصادي بما ينعكس على واقع أبناء شعبنا والتخفيف من الفقر والبطالة.

وشدد الدغمي على أن التعاون مع السلطة التنفيذية أمر محكوم ومرسوم في دستورنا العتيد المتقدم، والذي ستضاف إليه تعديلات سيناقشها المجلس في قابل الأيام، مؤكداً أن المجلس سيتعاون مع الحكومة ما دامت تسير في الاتجاه الصحيح وفي تنفيذ البرامج والخطط التي سيستفيد منها الوطن والمواطن.

واكد رئيس الوزراء، تشكيل لجنة لتحديث المنظومة الادارية والاصلاح الاداري خلال الايام القادمة لتعمل على تحقيق التوازن المطلوب بين تطوير الإدارة العامة وإزالة التحديات البيروقراطية امام القطاع الخاص والاستثمارات وبما يسهم في ايجاد فرص العمل والتخفيف من الفقر.

وقال الخصاونة “لدينا أجندة كبيرة وطموحة نعمل على تحقيقها بالتعاون مع مجلس النواب الذي يمتلك خبرات وكفاءات وطنية مشهود لها”، مؤكدا التعاون التام من قبل الفريق الوزاري مع مجلس النواب لتلبية طموحات جلالة الملك وتطلعات ابناء الشعب الاردني وتجاوز اثار وتداعيات جائحة كورونا.

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