عميد وجهاء الخليل يحمّل السلطة مسؤولية الفلتان الأمني بالمحافظة

حمّل عميد وجهاء عشائر مدينة الخليل عبد الوهاب غيث السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية مسؤولية أحداث العنف والفلتان الأمني الذي شهدته المحافظة خلال الفترة الماضية.

وقال غيث في تصريحات صحفية إن السلطة الفلسطينية هي من تتحمل مسؤولية الفلتان بالدرجة الأولى، مشيراً إلى أن الأوضاع الأمنية في المدينة استقرت مؤخراً بعد إرسال السلطة لعدد من قوات الأمن، ولم يعد تُسمع أصوات إطلاق النار في المدينة لمدة شهر تقريباً، لكن للأسف تفاجئنا بعد ذلك بسحب السلطة للعناصر الأمنية إلى مدينة جنين.

ولفت إلى أن ضعف السلطة الفلسطينية عزز ثقافة حرق واتلاف الممتلكات وإطلاق النار على بيوت الآمنين، مشيراً إلى أن هذه الثقافة دخيلة على أهل الخليل والمجتمع الفلسطيني.

وختم غيث حديثه بالقول: “البلاد اللي ما فيها حكومة أو حكيم لا يتم السكن فيها”.

وعن تلقي العشائر لأية ضمانات لوقف عمليات العنف المتبادل، علق غيث بالقول: “لا يوجد أي ضمانات.. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع القرآن”.