عدوان صاروخي اسرائيلي فجر اليوم الاربعاء يستهدف احد الابنية الفارغة جنوب دمشق.. ولا خسائر

أفاد مصدر عسكري سوري، لوكالة “سبوتنيك”، صباح اليوم الأربعاء، بتنفيذ الطيران الإسرائيلي عدوانا على جنوب العاصمة السورية، دمشق.

وأفاد المصدر أنه في حوالي الساعة 12:45 (بتوقيت دمشق) من فجر اليوم “نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً بصاروخين من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بناءا فارغا جنوب دمشق”.

وأضاف المصدر أنه “تم إسقاط أحد الصواريخ المعادية، دون وقوع أي خسائر”.

وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وقد طالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها، واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.