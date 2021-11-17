توقيف محاسب بوزارة الأوقاف ومسؤول في وزارة الصحة

قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف موظف بوزارة الأوقاف، اختلس 296 ألف دينار خلال الأعوام من 2016 – 2020، لمدة 15يوماً على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل ماركا.

وقال مصدر مسؤول في الهيئة في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن الموظف بدأ عمله مؤذنًا ثمّ تمّ تحويله إلى محاسب، وعندما اُكتشف أمره وحوّلت قضيته إلى الهيئة بادر بإحضار ورقة مخالصة مع الأوقاف تفيد بأنه دفع مبلغ عشرة آلاف دينار والباقي مقسطًا بمعدل 300 دينار شهريًا، إلاّ أنّ الهيئة اكتشفت التزوير حيث بيّنت تحقيقات الهيئة أنه زوّر المخالصة وزوّر إيصالات المقبوضات.

وأضاف المصدر أن مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد وجه إليه تهمة جناية الاختلاس وجناية التزوير.

على صعيدٍ متصل، قال المصدر إن مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد، قرر توقيف مسؤول أحد مراكز التطعيم في عمان تابع لوزارة الصحة لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة، بتهمة جناية الرشوة كان يُصدر من خلال جهاز الحاسوب العائد له شهادات مطاعيم ضد فيروس كورونا مقابل مبالغ مالية لأشخاص لم يتلقوها.

وكشفت تحقيقات الهيئة أن المسؤول كان يقوم بإتلاف المطاعيم التي تصل كلفة بعضها إلى 80 يورو كي لا يظهر رقم التشغيلة للوزارة إذا صُرفت لأشخاص آخرين.

وأكدّ المصدر أن النيابة العامة ستتواصل مع وزارة الصحة بخصوص الشهادات التي صرفها هذا الموظف لإلغائها.

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