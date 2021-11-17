بدء الامتحان العملي لطلبة الشامل يوم السبت المقبل

أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية/ رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة، الأستاذ الدكتور عبد الله سرور الزعبي عن بدء فعاليات الامتحان العملي للدورة الشتوية 2022 ابتداء من صباح السبت الموافق 20 /11 وتستمر حسب المواعيد التي أعلنت عنها الجامعة حتى يوم الخميس الموافق 11/25.

وأكد الدكتور الزعبي ان الجامعة استكملت كافة الإجراءات اللازمة لعقد الامتحان العملي الذي من المتوقع ان يتقدم له (5566) طالبا وطالبة من ضمنهم (152) طالب وطالبة من طلبة الدبلوم الفني من 49 كلية جامعية وجامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية.

وقد تم اعتماد (35) مركزاً للامتحان العملي موزعة على الكليات الجامعية والكليات الجامعية المتوسطة الوطنية التي تشرف عليها الجامعة، ويشارك في الامتحان (171) لجنة امتحان متخصصة مركزية تضم في عضويتها (530) فاحصاً من المدرسين العاملين في الكليات الجامعية والجامعية المتوسطة الوطنية وذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص.

وأضاف الدكتور الزعبي إن العدد الكلي للطلبة الذين تقدموا بطلبات اشتراك للدورة الشتوية 2022 بلغ (8611) طالبا وطالبة منهم (4903) طالبا وطالبة سيتقدمون للامتحان لأول مرة، و(2995) طالب وطالبة- معيدون وسيتقدمون في الأوراق التي لم يحققوا فيها متطلبات النجاح في الدورات السابقة، و (378) طالبا وطالبة ممن استنفدوا حقهم وسيتقدمون للامتحان بجميع أوراقه، و (335) طالب وطالبة سيتقدمون للامتحان لرفع معدلاتهم.

وقد أعلنت الجامعة برنامج الامتحان العملي وتوزيع الطلبة على مراكز الامتحان في وقت سابق وبإمكان أي طالب معرفة مكان وزمان امتحانه العملي من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة في جامعة البلقاء التطبيقية.

ومراعاة للظروف التي فرضتها جائحة كورونا، أكد الدكتور الزعبي على جميع الطلبة واعضاء اللجان الفاحصة والمشرفة على الامتحان ضرورة الالتزام بأوامر الدفاع والتقيد بشروط السلامة العامة ومراعاة المتطلبات الصحية والتباعد الجسدي وارتداء الكمامات، وإبراز شهادة التطعيم للطلبة الذين تلقوا جرعتين من اللقاح ضد كورونا أو فحص PCR بنتيجة سلبية حسب الأصول قبل الدخول إلى قاعات الامتحان، متمنيا السلامة للجميع.