استشهاد فلسطيني وإصابة شرطيين إسرائيليين في عملية طعن بالبلدة القديمة في القدس مساء اليوم الاربعاء/ فيديو

القدس المحتلة – وكالات

أفادت قناة كان الاسرائيلية، مساء اليوم الاربعاء، باستشهاد شاب فلسطيني جراء اطلاق النار عليه من قبل الشرطة الاسرائيلية ، في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، بدعوى تنفيذه عملية طعن أصاب خلالها إسرائيليين اثنين.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي البلدة القديمة في مدينة القدس، وأعلنت عن إصابة اثنين من عناصرها في عملية طعن.

وأوضحت مصادر إسرائيلية، أن “عملية الطـعن لعناصر شرطة حرس الحدود بالقدس وقعت قرب مقر جمعية “عطيرت كوهنيم” الاستيطانية، التي تستولي على منازل الفلسطينيين”

فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجريحين في عملية الطعن بالقدس هما من عناصر حرس الحدود بالشرطة الإسرائيلية، أحدهما أصيب في ساقه ورأسه، والآخر أصيب في رأسه وهما في حالة وعي.

وجاء في بيان صدر عن شرطة الاحتلال أن مجندة في وحدة “حرس الحدود” الشرطية أصيبت وهي بحالة متوسطة، فيما أصيب مجند آخر بجراح طفيفة من جراء تعرضهما للطعن.

وأصاف البيان أن “حراسا مدنيين وعناصر من قوات المتواجدة في المكان، حيّدوا المنفذ بواسطة إطلاق النار الحي باتجاهه”.

وأضاف أنه “قد تم استدعاء تعزيزات شرطية كبيرة إلى المكان”.

وذكرت الطواقم الطبية التابعة لـ”نجمة داوود الحمراء”، أنها تقلت بلاغا عن إصابة شابين في حادث طعن في البلدة القديمة بالقدس.

وأضافت أن طواقمها “قدمت الرعاية الطبية ونقلت إلى مستشفى ‘هداسا هار هتسوفيم‘ شابة تبلغ من العمر 20 عامًا في حالة “متوسطة”، وشابا يبلغ من العمر حوالي 20 عامًا في حالة طفيفة”.

وتابعت الطواقم الطبية الإسرائيلية: “تم تحييد المهاجم من قبل قوات الأمن”.

وذكر مركز معلومات وادي حلوة – القدس، أن “قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه شاب في شارع الواد في القدس القديمة”.

وقد شرعت قوات الاحتلال بالاعتداء على الفلسطينيين في باب العامود، بحسب ما أفادت مصادر فلسطينية، وذلك بعد أن منعت قوات الاحتلال الفلسطينيين من المرور عبر باب العامود إلى البلدة القديمة.

وأعلنت شرطة الاحتلال أن منفذ عملية الطعن في البلدة القديمة للقدس يبلغ 16 عاماً من القدس المحتلة، ولم تتضح هويته بعد.

فيما لم يصدر بيان رسمي من وزارة الصحة الفلسطينية حول أنباء استشهاد منفذ عملية الطعن.

لحظة نقل الجنديين الإسرائيليين بعد إصابتهما في عملية طعن نفذها فلسطيني في البلدة القديمة بالقدس المحتلة pic.twitter.com/mKRQeU6yvs — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 17, 2021

#شاهد| من مكان عملية الطعن التي أصيب بها جنديان إسرائيليان بالبلدة القديمة في القدس المحتلة pic.twitter.com/G2mjxKd7g2 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 17, 2021

الإعلام العبري: المصابان في عملية الطعن بالقدس هما مجندان من حرس الحدود وحالتهما الصحية بين طفيفة إلى متوسطة pic.twitter.com/TLtvYdmLAS — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 17, 2021

#شاهد| استنفار لقوات الاحتلال في منطقة باب الأسباط بالقدس ومحاولة لتفريغ المكان من الأهالي ومنع التصوير، بعد عملية الطعن التي أسفرت عن إصابتين في صفوف الاحتلال. pic.twitter.com/28p0dYCjaw — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 17, 2021

#شاهد| استنفار لشرطة الاحتلال بعد اطلاق النار تجاه شاب بزعم تنفيذ عملية طعن بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة pic.twitter.com/aBLUgsgAQ9 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 17, 2021