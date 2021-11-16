حبس 18 متهما في قضية تبرع لحزب الله.. حكام الكويت الجدد يُفرّطون بتاريخ بلادهم العروبي، ويلحقونها بقاطرة ابن سلمان
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جرينتش+2 11:21
مُلمحاً الى مصر.. وزير إثيوبي يزعم ان جبهة تيغراي تحارب بالوكالة عن قوى خارجية تدعمها بأقمار صناعية وأسلحة
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