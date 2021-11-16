كتاب جديد.. صدور الطبعة الورقية لرواية “أساطير الحالمين”

صدرت الطبعة الورقية لرواية “أساطير الحالمين” للكاتب والإعلامي المغربي عبده حقي، وهي الرواية الثانية بعد روايته الأولى الموسومة ب”زمن العودة إلى واحة الأسياد” التي صدرت عام 2010 .

“أساطير الحالمين”، التي صمم غلافها الكاتب نفسه من الحجم المتوسط، تضم بين دفتيها 260 صفحة تنصهر في متنها توليفة سردية تتراوح بين الواقعي والتخييلي والسيرذاتي ضمن لعبة “فلاش باك” لا يروم الاغتراف من الماضي فقط، بل هو محطات حكي يلتقط فيها القارئ أنفاسه ليواصل رحلة الحكي الذي ينهض أساسا على إشكاليات ومعضلات سياسية وديموقراطية وسوسيوثقافية محلية وعربية في سياق الربيع العربي، كالجنس مقابل العمل والبطالة التي ساهم كثيرا في تفاقمها التطور التكنولوجي والرقمي والهجرة غير الشرعية التي ذهب ضحيتها البطل الشاب سمير في إحدى سجون مدينة جرسيس بتونس، بعد أن حاول العبور إلى إيطاليا قادما من المغرب .

تجدر الإشارة إلى أن رواية أساطير الحالمين قد أصدرها الكاتب عبده حقي في نسختين إلكترونيتين مقروءة ومسموعة منذ 2015، وبهذا الإصدار الورقي الأخير تكون قد نشرت في ثلاثة أسانيد إلكترونية ، مسموعة ومقروءة وهي متوفرة للقراء الكراء على موقع الكاتب .

ueimoroccan@gmail.com

abdouhakki@gmail.com