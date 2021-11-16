مشكلة تايوان تلقي بظلالها القاتمة على القمة الافتراضية التي عقدها امس الاثنين الرئيسان الصيني والامريكي/ فيديو
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جرينتش+2 03:01
في مثل هذا اليوم قال السادات للاسد :هيا بنا الى اسرائيل !
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