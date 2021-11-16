حبس 18 متهما في قضية تبرع لحزب الله.. حكام الكويت الجدد يُفرّطون بتاريخ بلادهم العروبي، ويلحقونها بقاطرة ابن سلمان
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جرينتش+2 11:21
تصاعد.. وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء تسجيل 24 وفاة و3118 إصابةكورونا ليصبح مجمل الوفيات 11279 والإصابات 898,682
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