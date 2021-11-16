ألقت إدارة مكافحة المخدرات القبض على 9 مروجين للمواد المخدرة في 6 مداهمات بمختلف محافظات المملكة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن إدارة مكافحة المخدرات، ومن خلال حملاتها المستمرة على تجار ومروجي المواد المخدرة، نفذت أمس عدة مداهمات على تجار ومروجي المواد المخدرة في مختلف محافظات المملكة، وألقت القبض خلالها على 9 مروجين وتجار للمواد المخدرة، ضُبطت بحوزتهم كميات كبيرة ومتفرقة من المواد المخدرة و6 أسلحة نارية؛ اثنان منها أوتوماتيكية.

ففي محافظة العاصمة، أُلقي القبض على شخص مروج يُصنف من أكبر مروجي مادة الحشيش الصناعي الجوكر القاتلة، بعد ضبط 1 كغم من مادة الجوكر كان استوردها ذلك الشخص وحاول إدخالها للمملكة عن طريق البريد، وجرى بعد تحديد مكان وجوده إلقاء القبض عليه وضُبط بحوزته 3 أسلحة نارية؛ اثنان منها أوتوماتيكية، وكمية أخرى من مادة الجوكر.

وفي محافظة معان، نُفذت مداهمة لأحد المنازل الذي يستخدمه المروجون لممارسة نشاطهم الجرمي وأُلقي القبض داخله على 4 مروجين، وبحوزتهم 10 آلاف حبة مخدرة وكفان ونصف من مادة الحشيش المخدرة وسلاح ناري.

أما في محافظة المفرق، فنُفذت مداهمتان لمروجين أُلقي القبض في الأولى على المروج بعد أن أبدى مقاومة للقوة وضُبط بحوزته 1 كغم من مادة الكريستال المخدرة و6 آلاف حبة مخدرة، فيما أُلقي القبض على المروج الثاني وضبط بحوزته كمية متفرقة من المواد المخدرة المعدة للبيع.

وفي غرب محافظة إربد، ألقي القبض على مروج للمواد المخدرة ومصنف بالخطير بعد أن أبدى مقاومة للقوة.

كما ضُبطت 3 كفوف من مادة الحشيش المخدرة وكمية من مادة الكريستال والحبوب بحوزة مروج بعد مداهمته داخل منزله في إحدى مناطق محافظة البلقاء.

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