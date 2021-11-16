الدغمي يعد بتبني مطالب مزارعين اعتصموا امام مجلس النواب

قال رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي، إن المجلس يتبني مطالب القطاع الزراعي للنهوض بواقعه واستعادة عافيته، مشيراً إلى تواصل مرتقب مع الحكومة بهذا الخصوص لحل جميع المشاكل العالقة.

جاء حديث الدغمي لدى لقائه، اليوم الثلاثاء بدار مجلس النواب، بممثلي أصحاب الآبار الزراعية غير المرخصة بالمملكة، والذين اعتصموا أمام بوابة المجلس. واكد الدغمي أن الاهتمام بالزراعة يحتل أولوية لدى جلالة الملك هدفاً ومقصداً في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي ،موضحا إنه من الأهمية اليوم تعزيز جميع الاستراتيجيات الناهضة بالقطاع الزراعي.

ولفت إلى أن الأردن كان دولة زراعية ومنتجة بالسابق للقمح، و كان مشهودا له بجودة المنتج ويصدر القمح لدول مختلفة، وبات من الضروري التعامل مع جميع التحديات التي أدت لتراجع القطاع عبر خطط مدروسة.

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