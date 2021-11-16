الداخلية: منع إقامة بيوت العزاء وحفلات الأفراح خارج الصالات المرخصة

قرر وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم الثلاثاء، منع إقامة بيوت العزاء نهائيا وحفلات الأفراح خارج الصالات المرخصة، على أن تقتصر إقامة الحفلات في الصالات المرخصة وضمن الطاقة الاستيعابية المحددة بموجب أوامر الدفاع.

وقال الفراية في كتاب موجه للمحافظين إن القرار جاء نظرا لزيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا ولاعتبارات الصحة والسلامة العامة ولضمان عدم انتقال العدوى انتشار الفيروس بين المواطنين.

وأكد على ضرورة متابعة الأشخاص المحجور عليهم منزليا، والتأكد من مدى التزامهم بتعليمات الحجر المنزلي.

وقد وجه الفراية أيضا إلى زيادة عدد الجولات الميدانية من قبل الفرق التفتيشية على المنشآت وتحرير المخالفات بحق الجهات غير الملتزمة بأوامر الدفاع.

كما دعا إلى عقد اجتماعات للمجالس التنفيذية في المحافظات والألوية لزيادة مستوى التنسيق بشأن التعامل مع الزيادات الحاصلة في مستوى الإصابات.