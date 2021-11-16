حبس 18 متهما في قضية تبرع لحزب الله.. حكام الكويت الجدد يُفرّطون بتاريخ بلادهم العروبي، ويلحقونها بقاطرة ابن سلمان
أهم العناوين
جرينتش+2 11:20
الخصاونة يشدد على ضرورة الالتزام بتنفيذ أوامر الدفاع ومضاعفة الرقابة على الجميع في القطاعين العام والخاص
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني