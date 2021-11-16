الخصاونة يشدد على ضرورة الالتزام بتنفيذ أوامر الدفاع ومضاعفة الرقابة على الجميع في القطاعين العام والخاص

شدد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ أوامر الدفاع المتعلقة بمضاعفة الرقابة على الأفراد والمؤسسات في القطاعين العام والخاص والتقيد بإجراءات الوقاية والسلامة العامة في ضوء ارتفاع اعداد الإصابات المسجلة في الأردن بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، مؤكدا عدم التهاون مطلقا مع هذا الأمر.

كما أكد رئيس الوزراء، خلال ترؤسه في رئاسة الوزراء مساء، اليوم الثلاثاء، اجتماعا للجنة الاطارية العليا للتعامل مع جائحة كورونا ، مسؤولية جميع الأفراد والمؤسسات في المحافظة على فتح القطاعات ودوران العجلة الاقتصادية والسير بخطى ثابتة نحو التعافي الاقتصادي واستمرار عملية التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات . ولفت رئيس الوزراء الى أهمية زيادة الاقبال على تلقي المطاعيم المضادة لفيروس كورونا بما فيها الجرعة الثالثة المعززة بما يسهم في توفير المناعة والحماية المجتمعية من الوباء.

واستمعت اللجنة إلى إيجاز من وزير الصحة الدكتور فراس الهواري حول تطورات الوضع الوبائي في المملكة والزيادة في اعداد الإصابات ونسبة الفحوصات الايجابية. وعرض وزير الصحة خطة الوزارة لتعزيز منظومة القطاع الصحي في المملكة وتوفير اللقاحات، مؤكدا أن الغالبية العظمى من حالات الإدخال للمستشفيات والوفيات كانت ممن لم يتلقوا المطاعيم المضادة لفيروس كورونا.

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