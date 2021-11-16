“التربية” تكشف شكل الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول

أكد مدير إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد كنانة أن الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول ستكون وجاهيا.

وأضاف كنانة أن الخطة التي وضعتها الوزارة لم يقع عليها أي تغير، وتتعامل مع الحال الوبائية وفقا لخطة اعدت مسبقا.

وأقرت لجنة التخطيط في وزارة التربية والتعليم في اجتماعها الموسع الذي عقد مطلع الشهر الحالي، برئاسة وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس، تقديم موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لتبدأ بتاريخ 08-12-2021.

كما أقرت تقديم بداية الفصل الدراسي الثاني للعام 2021/2022، ليبدأ اعتبارا من تاريخ الأول من شباط/فبراير 2022 المقبل، حيث سيبقى مجموع أيام العام الدراسي للفصلين 195 يوما دراسيا، انسجاما مع التقويم المدرسي المعتمد.

وبين أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة أن هذا القرار يأتي حرصا من الوزارة على سلامة وصحة الطلبة، نظرا لظروف جائحة كورونا، وتلافيا لارتفاع عدد الإصابات، حيث تزداد فرص العدوى خلال فترة الشتاء، هذا بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لعقد الامتحان التكميلي الذي سيبدأ في الثلاثين من شهر كانون الأول/ديسمبر القادم.