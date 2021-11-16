استشهاد الشاب صدام بني عودة اليوم الثلاثاء خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بمدينة طوباس/ فيديو

استشهد، اليوم الثلاثاء، شاب من بلدة طمون، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طوباس.

وأفادت مصادر طبية، بأن الشاب صدام بني عودة من طمون استشهد بعد إصابته بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، أثناء اقتحامها مدينة طوباس.

وقالت وزارة الصحة ان الشهيد أصيب برصاصة أطلقها عليه جنود الاحتلال على مدخل طمون، اخترقت كتفه الأيسر والقلب، واستقرت في رئته اليسرى.

في المقابل، لم يؤكد جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه التقارير على الفور. وقال متحدث باسمه إن الجيش كان على علم بالحادث، لكنه لا يزال يبحث الأمر.

وزعمت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن الشاب الفلسطيني بني عودة على صلة بحركة الجهاد الإسلامي، رغم أن المنظمة الفلسطينية لم تعلن على الفور أنه عضو فيها.

ودللت الصحيفة الإسرائيلية بإحضار جثمان الشاب الفلسطيني إلى المشرحة وهو ملفوف بعلم الجهاد الإسلامي، وهذا الأمر لا يستخدم إلا لأعضاء الحركة في العادة.

#شاهد| جثمان الشهيد صدام حسين بني عودة من بلدة طمون الذي ارتقى خلال مواجهات مع الاحتلال في مدينة طوباس، فجر اليوم. pic.twitter.com/FDRxLfNh7b — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 16, 2021