ماذا يريد هذا الرجل؟؟ ابن زايد يزور تركيا ويبحث مع أردوغان فتح طريق تجاري يمر عبر ايران ويشكل بديلا عن قناة السويس !!!

كشفت وسائل إعلام تركية عن زيارة مرتقبة لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد إلى تركيا للمرة الأولى منذ 10 سنوات، يلتقي خلالها الرئيس رجب طيب أرودغان.

وقالت وسائل إعلام تركية بينها صحيفة “إندبندنت” بالنسخة التركية، وموقع “haber7” إن ابن زايد سيبحث من الرئيس التركي قضايا اقتصادية، إضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وفي مجال الاقتصاد الذي يعد أهم عنصر في حقيبة ابن زايد، ستفتح الإمارات طريقا تجاريا إلى تركيا مع مرور الممر عبر إيران.

من خلال الممر المذكور أعلاه، سيصبح النقل، الذي سيستغرق 20 يوما بحرا على طريق الشارقة- مرسين عبر قناة السويس، ممكنا في غضون 6 إلى 8 أيام مع مرور الطريق عبر إيران.

كما من المقرر أن تتم خلال محادثات ابن زايد وأرودغان، مناقشة الاستثمارات الإماراتية في تركيا.

وقد وصف مسؤولون أتراك، زيارة ولى عهد أبو ظبى محمد بن زايد، إلى تركيا، بأنها «بداية حقبة جديدة» بعد سنوات من العداء، بعد أن ألقت أنقرة باللوم على الإمارات في تمويل الانقلاب الفاشل عام 2016 في تركيا.

وصرح أحد المصادر المطلعة، بأن هناك اهتمامًا إماراتيًا متزايدًا بشركات الدفاع التركية، التي أوجدت فرصًا مربحة بقدرات إنتاج محلية في السنوات الأخيرة، حسب موقع «ميدل إيست آي» البريطاني.

وحسب ما ورد، فإن هيئة أبوظبي للاستثمار وغيرها من الشركات الإماراتية، مهتمة أيضًا بالرعاية الصحية وأهداف التكنولوجيا المالية وغيرها من الصناعات في تركيا.

ومن المتوقع أن تشكل هذه الزيارة نقطة تحول، بعد أن وافقت الإمارات العربية المتحدة وتركيا على تحسين العلاقات الصيف الماضي.

وكإن أردوغان قد أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي عهد أبو ظبي أواخر أغسطس/آب الماضي.

وقبل ذلك، تواصلت الحركة الدبلوماسية بين البلدين، حيث استقبل الرئيس أردوغان مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان في 18 أغسطس.

يشار إلى أن آخر زيارة لابن زايد إلى تركيا كانت في فبراير/شباط 2021، بحسب موقع “إرم نيوز” الإماراتي.

وخلال السنوات الأخيرة الماضية، شهدت العلاقات بين تركيا والإمارات العربية المتحدة، توترا ملحوظا على خلفية المقاطعة الخليجية لقطر في 5 يونيو/حزيران 2017، والتي انتهت بتوقيع بيان العلا في السعودية مطلع العام الحالي.

محامٍ دولي: زيارة ابن زايد تستهدف تدمير قناة السويس

وقدرأى المحامي الدولي المصري، محمود رفعت، أن الزيارة المزمع إجراؤها من جانب ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد إلى تركيا تستهدف تدمير قناة السويس المصرية.

وقال “رفعت” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “تفعل الإمارات كل شيء لتدمير قناة السويس لضرب مصر كونها قوة مصر الاستراتيجية”.

وأضاف: “بالبداية استماتت لتصدير النفط عبر خط عسقلان في إسرائيل، وبعد فشله كونه تحت يد المقاومة الفلسطينية، يلتقي محمد بن زايد الرئيس التركي أردوغان لتفعيل مسار بديل لقناة السويس عبر تركيا وإيران”.

وكانت صحيفة “إندبندنت تركية”، ذكرت اليوم الاثنين، عن زيارة يجريها ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد إلى تركيا، للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأضافت: أن أهم البنود في المجال الاقتصادي، سيكون متعلقًا بفتح طريق تجاري بين تركيا والإمارات يمر من إيران، من أجل اختصار مدة الرحلات التجارية.

وتابعت الصحيفة: أن “بن زايد” سيقدم لـ”أردوغان”، شرحًا لأهمية أن تستثمر تركيا في هذا المحور الإماراتي الإيراني التركي (محور الشارقة – مارسين)، لتقليل مدة الرحلة من 20 يومًا إلى 6-8 أيام فقط.