ليلة القبض على النجمين سميرة أحمد وحسن يوسف/ فيديو

تحتفل الفنانة المصرية الكبيرة سميرة أحمد، اليوم الإثنين بعيد ميلادها، الموافق 15 نوفمبر، بعد أن حققت نجاحًا كبيرًا من بين نجمات جيلها، واستطاعت أن تتربع في قلوب عشاق السينما والدراما بسبب ملامحها الهادئة، حيث حرصت خلال مسيرتها الفنية على تقديم أدوار السيدة المصرية صاحبة المبادئ والأخلاق.

وقد روت الفنانة الكبيرة سميرة أحمد موقفا كوميديا حدث لها بصحبة الفنان حسن يوسف، خلال إحدى ندوات تكريمها، قائلة: “كنت في مرة ماشية متأخرة بليل من التصوير، وكان وقتها معايا عربية صغيرة كده وكنت نازلة لابسة منديل “بأوية” ودقيق مغرق وشى، واستحالة يتقال عليا إن دى ممثلة أبدًا، وكان معايا وقتها حسن يوسف”.

وتابعت سميرة أحمد: “اوقفنى كمين شرطة أمام قسم الهرم بالقاهرة لأننا كنا في أستوديو مصر وقتها، وقال لي اعطني الرخصة وأخبرته بأنى نسيتها في البيت، فقال لي اتفضلى معايا على القسم، وقلت له معلش أصل لسه نازلة من التصوير ونسيتها، فقال لي تصوير ايه انتى سارقة العربية ولا ايه”.

وأضافت: “قلت له أنا سميرة أحمد وقال لي لا يمكن ادخلى معايا على القسم، ودخلت أنا وحسن يوسف، ةبعد قليل وجاء لمكاني فريق عمل الفيلم على القسم، وكان من بينهم زكى رستم وقعدوا يتريقوا ويقولوا لي نجيبلك عيش وحلاوة، ومرضيوش يخرجونى غير لما جابولى الرخصة من البيت”.

وفى إحدى الندوات الأخرى لتكريم سميرة أحمد قالت، إنها سبب عودة الزعيم عادل إمام لمجال الدراما من خلال مسلسل “فرقة ناجى عطا الله”، فهى التي أقنعته بالعودة إلى الشاشة التليفزيونية وبالفعل وافق مباشرة.