ماذا يريد هذا الرجل؟؟ ابن زايد يزور تركيا ويبحث مع أردوغان فتح طريق تجاري يمر عبر ايران ويشكل بديلا عن قناة السويس !!!
أهم العناوين
جرينتش+2 03:41
فشل السلطة والفصائل والأحزاب الفلسطينية في التصدي للاستيطان
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني