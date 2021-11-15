ماذا يريد هذا الرجل؟؟ ابن زايد يزور تركيا ويبحث مع أردوغان فتح طريق تجاري يمر عبر ايران ويشكل بديلا عن قناة السويس !!!
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الأردن وإسرائيل.. ما الجديد في اتفاقات المياه المتجددة؟
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