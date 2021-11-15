اجواء لطيفة نهارًا وبارة ليلًا في معظم المناطق حتى الخميس

تكون درجات الحرارة اليوم الاثنين، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، والأجواء لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وتتحول الاجواء الى باردة نسبياً ليلًا، في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء حتى الخميس، لطيفة الحرارة نهاراً في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، فيما تكون الاجواء باردة نسبياً ليلاً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 20 – 11 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 17 – 9، وفي مرتفعات الشراة 18 – 8، وفي مناطق البادية 23 – 10، وفي مناطق السهول 21 – 12، وفي الاغوار الشمالية 29 – 17، وفي الأغوار الجنوبية 32 – 22، وفي البحر الميت 30 – 20، وفي خليج العقبة 28 – 18 درجة مئوية.

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