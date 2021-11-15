مشكلة تايوان تلقي بظلالها القاتمة على القمة الافتراضية التي عقدها امس الاثنين الرئيسان الصيني والامريكي/ فيديو
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جرينتش+2 02:58
إدانة 6 أشخاص بالفساد والإضرار بالدولة بينهم 3 موظفين حكوميين
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