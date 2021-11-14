مأدبا : 33 أسرة تعود لمنازلها بعد 5 سنوات من الجلوة

عادت 33 أسرة إلى منازلها، بعد اتفاق مع ذوي المجني عليه في احدى قضايا القتل التي وقعت في مأدبا عام 2017، وعدد افرادها 212 شخصا من المشمولين بالجلوة العشائرية إلى مكان سكناهم في المحافظة.

وقال محافظ مأدبا، علي الماضي، في تصريح صحفي اليوم الأحد: “بهذا الاتفاق جرى انهاء معاناة تلك العائلات التي امتدت خمسُ سنوات، مضيفا أن الاتفاق جاء استنادا للوثيقة العشائرية الخاصة بضبط الجلوة العشائرية والتي تم إقرارها أخيرا وأعلنها وزير الداخلية، بمشاركة الجهات المعنية كافة والشيوخ والوجهاء وسيتم استكمال الاجراءات مع باقي القضايا من خلال دراسة كل قضية على حدة.

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