قناة الجزيرة تطالب بالإفراج الفوري عن مدير مكتبها بالخرطوم

داهمت السلطات السودانية، اليوم الأحد 14 نوفمبر، منزل المسلمي الكباشي، مدير مكتب الجزيرة بالخرطوم، واعتقلته.

وإذ تندد الجزيرة بهذا التصرف بأقوى عبارات الشجب، فإنها تطالب السلطات العسكرية بالإفراج الفوري عن الزميل المسلمي الكباشي، والسماح لكل صحافييها بالعمل دون عوائق، وتمكينهم من أداء مهامهم دون خوف أو ترهيب.

وتحمل الشبكة السلطات السودانية المسؤولية الكاملة عن سلامة جميع موظفيها العاملين في السودان.

وفي عالم يواجه فيه الإعلام والصحفيون تهديدات متزايدة، تعد الجزيرة هذا التصرف هجوماً جديداً على حرية الصحافة، وتدعو المنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان إلى إدانة كل التعديات التي تستهدف الصحافيين.

وتجدد الشبكة التزامها بتغطية الأحداث الدولية بموضوعية ومهنية واحتراف.

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