توقف ضخ مياه الديسي يستمر أسبوعا واحدا فقط

أكدت وزارة المياه والري /سلطة المياه ان توقف ضخ المياه من الديسي الأسبوع المقبل لأعمال الصيانة الوقائية يستمر أسبوعا واحدا فقط، وبينت أنه لا صحة لما يتم تداوله من أن توقف الضح سيستمر لأسبوعين.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الأحد، ان المناطق التي ستتأثر بأعمال صيانة وقائية سنوية مبرمجة لخط مياه الديسي هي على النحو التالي :

محافظة العاصمة عمّان: الرابية، ام أذينه، المدينة الرياضية، الشميساني، ضاحية الاستقلال، ضاحية الامير حسن، عرجان، طبربور، تلاع العلي، حي بركة، جبل عمّان، الدوار الأول، الدوار الثاني، الدوار الثالث، اللويبدة، منطقة طارق، المنارة، حي عدن، الحرشة، الصالحية، النصر، نادي السباق، حي عالية، مناطق البيادر، دير غبار، الرونق، حي السهل، الجندويل، الكرسي، شفا بدران، ابو نصير، ضاحية الأمير راشد، ضاحية الرشيد، الجبيهة، أم السماق، خلدا، عبدون، دابوق، حي الفضيلة، خلدا، مرج الحمام، الياسمين، البنيّات، المقابلين، وبعض أجزاء من صويلح، ناعور (البلد )، القويسمة، العلكومية، نزهة سحاب، أبو علندا، أم نوارة، سحاب، الذهيبة الشرقية، الذهيبة الغربية، الفيصلية، المستندة، العبدلية، خشافية الدبايبة، خشافية الشوابكة، إسكان المرقب، الجويدة، خريبة السوق، الزهور، اليادودة، الحاتمية، اللبن، الطنيب، اسكان الرحمانية، النقيرة، البويضة، ام بطمه، ضاحية الحاج حسن، قرية أبو صياح، أجزاء من لواء الجيزة.

محافظة الزرقاء: المنطقة الغربية من الزرقاء، أجزاء من لواء الرصيفة-