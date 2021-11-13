11 إصابة بحادث تصادم بين 7 مركبات على الطريق الصحراوي

أصيب 11 شخصا إثر حادث سير وقع بين 7 مركبات على الطريق الصحراوي، في منطقة ضبعا باتجاه عمان، اليوم السبت.

وقالت إدارة الدوريات الخارجية إنها قد تعاملت مع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وجاري العمل على رفع العوائق في الموقع.

ونوهت إلى أنه سيتم قطع حركة السير مؤقتاً وتمرير المركبات على فترات نتيجة وجود غبار كثيف في موقع الحادث وكالآتي :منطقة ضبعا مرورا بأم الرصاص باتجاه الجنوب.

وأشارت إدارة الدوريات الخارجية إلى أن هذا إجراء احترازي لحين الانتهاء من إزالة العوائق، داعية إلى اتباع تعليمات وارشادات الدوريات في الموقع.

كما دعت مرتادي الطريق الصحراوي إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء مسيرهم، وذلك بسبب تقلبات حالة الطقس حيث تشهد بعض المواقع رياحا مثيرة للغبار ومدى الرؤية متفاوت من مكان لآخر.