الطقس يخذل الارصاد التي بشّرت امس بهطول الامطار.. أجواء مغبرة وتوقع زخات متفرقة جنوب البلاد حتى ظهر اليوم الاحد
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لا شراكة، لا تفاوض، لا شرعية.. الشعب السوداني الثائر يرفع ثلاث لاءات في وجه البرهان، وسقوط 5 شهداء بين المتظاهرين/ فيديو
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