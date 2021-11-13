ريم بدران تفوز بجائزة عالمية

منحت مؤسسة تحدي ريادة الأعمال الدولية للنساء في نيويورك، بتوصية وترشيح من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ريم بدران جائزتها الدولية بصفتها من أنجح نساء العالم بمجال الأعمال والريادة ودعم المرأة من خلال مؤسسات المجتمع المدني والشباب والريادة.

وقالت بدران في تصريح صحفي اليوم السبت، انها نالت الجائزة بفعل جهودها العديدة سواء بالقطاع الخاص او مؤسسات المجتمع المدني، بالاضافة لأعمالها الخاصة.

واضافت انها نالت الجائزة عن المنطقة العربية الى جانب سيدة اخرى من مملكة البحرين، مؤكدة ان الجائزة ستسهم في ابراز دور المرأة الاردنية على مستوى العالم، واظهار امكاناتها ودورها الكبير والرائد بعملية التنمية الاقتصادية.

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