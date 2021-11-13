خفض.. وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة تسجيل 18 وفاة و1236 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11215 والإصابات 889,671

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 18 وفاة و1236 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 11215 وفاة و889671 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 4.76 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 28853 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت إلى المستشفيات 103 حالات، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 53 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 709 حالات.

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 19 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 44 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 21 بالمئة.

وأضاف، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 17 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 36 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 14 بالمئة. وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 11 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 16 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 14 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 1723 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 849603 حالة.

كما أشار إلى إجراء 25954 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 11432222 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4036388 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3607396 شخصا.