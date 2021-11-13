الأمن العام يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي السائدة

دعت مديرية الأمن العام، المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وانتهاج السلوك السليم خلال حالة عدم الاستقرار الجوي السائدة.

وأكدت المديرية ضرورة التأني أثناء القيادة تفادياً لحوادث السير أو الانزلاقات نتيجة تدني مدى الرؤية الأفقية وخاصة في المناطق الصحراوية، والابتعاد عن قيادة المركبات أثناء الغبار الكثيف وانعدام الرؤية، وتوفير الأدوية المناسبة للأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة مثل الربو.

كما دعت المديرية الى الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول والتجمعات المائية التي قد تتشكل بفعل مياه الأمطار، وعدم المجازفة بقطع الطريق سواءً سيرا على الأقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه فيها، موكدة أهمية عدم التردد بالاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.