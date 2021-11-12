الطقس يخذل الارصاد التي بشّرت امس بهطول الامطار.. أجواء مغبرة وتوقع زخات متفرقة جنوب البلاد حتى ظهر اليوم الاحد
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قرداحي: لا أتحدى السعودية ولا رئيس الحكومة وإذا حصلنا على الضمانات التي أبلغتها للبطريرك الراعي فأنا حاضر / فيديو
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