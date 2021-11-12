الطقس يخذل الارصاد التي بشّرت امس بهطول الامطار.. أجواء مغبرة وتوقع زخات متفرقة جنوب البلاد حتى ظهر اليوم الاحد
أهم العناوين
جرينتش+2 04:17
في ذكرى استشهاد القائد “أبو العطا”.. الجهاد: رحيل القادة لا يزيدنا إلا قوة وإصراراً على مواصلة الطريق
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني