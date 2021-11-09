نطاسي تركي يقدم 10 نصائح طبية مهمة لتذليل مصاعب إقلاع المدمنين عن التدخين

إسطنبول – الأناضول

يحاول الكثيرون الإقلاع عن عادة التدخين الضارة للشخص المدخن أو البيئة المحيطة به، إلا أن بعضهم يجد صعوبة كبيرة في ذلك، ما يدفعهم للبحث عن وسائل تساعدهم على تحقيق تلك الغاية.

وتؤكد الدراسات العلمية أن للتدخين آثار سلبية لا تعد ولا تحصى على جسم الإنسان وصحته، وتشير إلى أنه من أبرز مسببات مرض السرطان وعلى رأسها سرطان الرئة.

كما أن التدخين وراء الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن وأمراض الشُعب الهوائية المزمنة وأمراض أخرى، بحسب الطبيب الشهير في مستشفى أرزينجان في تركيا، إبراهيم طوبال علي.

الطبيب التركي، قدم عبر الأناضول مجموعة من النصائح من أجل الإقلاع عن التدخين، وهي كما يلي:

1- اختر يوماً للإقلاع عن التدخين والتزم بذلك اليوم، وتحدث إلى الأشخاص الذين اقلعوا عن التدخين وشاركهم تجاربهم، واحصل على الدعم من العائلة والأصدقاء غير المدخنين، وإن اضطر الأمر بإمكانك أخذ المساعدة من طبيبك.

2- خذ بعين الاعتبار المخاطر الصحية وعلى رأسها السرطان وكل الأمراض والحالات المحتملة حدوثها واكتبها على ورقة وعلقها في مكان بحيث يمكنك رؤيتها دائما.

3- لاحظ عادات التدخين وسلوكياتك بحيث يمكنك تغيير عاداتك التي تساهم في تدخينك للسجائر ومارس هوايات أخرى في أوقات التدخين تلك.

4- قم بممارسة التمارين الرياضية بانتظام أو المشي السريع الخفيف لمدة 20-30 دقيقة يوميا وذلك لطرح تلك السموم من الجسد واسترجاع صحة الرئتين إلى ما كانا عليه قبل التدخين وستلاحظ الفرق بعد ذلك.

5- تحكم بإرادتك واجعل جل اهتمامك في تركك لهذه العادة برميك للسجائر بعيدا، ووضع جميع إكسسواراتها بعيدا عن منزلك وسيارتك ومكان عملك وتخلص من الولاعات وأعواد الثقاب التي تذكرك بالسجائر وتذكر أن أعراض الانسحاب من هذه الآفة ستستمر لبضعة أسابيع فقط.

6- حاول أن تتجه إلى الغذاء الصحي ولا تنسى أن من أعراض وقف التدخين شعور الجسم بالجوع فلا تضعف لهذا الشعور وتبدأ باستهلاك الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، وقم باستبدال ذلك بالمكسرات من الجوز واللوز والعنب المجفف والتمر.

7- إذا كان شرب القهوة يشجعك على التدخين، فاستخدم العصائر الطازجة والشاي الأخضر وشاي الأعشاب، والأهم من ذلك قم بشرب كميات كثيرة من الماء لتطهير الجسم من السموم.

8- ابتعد قدر الإمكان عن الأماكن التي يجتمع المدخنون فيها، وقم بالتواجد في الأماكن التي يكون فيها التدخين ممنوعا.

9- استعن بأدوية الإقلاع عن التدخين وذلك بذهابك إلى طبيبك الخاص، وهو سيصف الأدوية اللازمة من أقراص وعلكة (لبان) النيكوتين أو قم بالتوجه إلى المراكز الخاصة بذلك.

10- كلما شعرت بالحاجة إلى التدخين قم بمضغ العلكة حيث سيعطيك شعور بامتلاء الفم وانشغاله بشيء آخر.

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