المقاومة تنفذ عملية اطلاق نار على شاحنة غاز اسرائيلية اليوم بقصد تفجيرها في مستوطنة "كريات أربع" قرب الخليل/ فيديو
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جرينتش+2 11:02
تصاعد.. وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء تسجيل 11 وفاة و2577 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11156 والإصابات 880,943
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